『令和最新購入！超美品！2020年購入！クロムハーツ コインケース 小銭入れ 財布【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 19分に出品され03月28日 17時 19分に終了予定です。即決価格は41,730円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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値下げokです



chrome hearts

コインケースウォレット



柄・デザイン無地

財布 小銭入れ

カラーブラック



数年前にクロムハーツの直営店舗で購入致しました。



確実正規品です。



美品でシボもあります。

特に目立つ傷や汚れはなく綺麗な方です。



付属品、インボイス

画像記載のインボイスお付け致します。



宜しくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 令和最新購入！超美品！2020年購入！クロムハーツ

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