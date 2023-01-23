『エンダースキーマ バックパック リュック CORDURA サイズ 25L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 16時 47分に出品され03月30日 16時 47分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender Scheme エンダースキーマ back pack バックパック リュック CORDURA コーデュラ ポケット着脱可 Y-B-BPK サイズ 25L 609





【状態】 薄汚れ・スレ・アタリ等が御座います。（画像にてご確認下さい）





【カラー】 ベージュ 系





【サイズ】 25L (38cm x 16cm x 44.5cm 位)





素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ

バックパック

リュック

CORDURA

サイズ

25L