『24ss 未使用 Ys Yohji Yamamoto レイヤード Tシャツ 2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 18時 43分に出品され04月14日 18時 43分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24ss 2024 未使用 Ys Yohji Yamamoto ワイズ DOUBLE LAYER PLAID PRINT TULLE HALF SLEEVE T チュール レイヤード Tシャツ サイズ 2 610





定価50.600円です。モデルが着用しているのは色違いになります。あくまでも着用した時のイメージです





チュール素材のギンガムチェック半袖カットソー。二枚のチュール生地の柄をずらして重ね合わせることで、新たな柄が浮き出てくるよう仕上げています。シンプルなアイテムと合わせることでギンガムチェック柄にフォーカスされコーディネートに華を添えます。重なった二枚はそれぞれ単体でもお召しいただけます。





【状態】 未使用品です。紙タグ等の付属品は無し。（画像にてご確認下さい）





【カラー】 MIX 系





【素材】画像の内タグよりご確認ください。





【サイズ】 2





【平置き採寸】





内側





【肩幅】 45.5cm





【脇下身幅】 57cm





【着丈】 62cm





【袖丈】 19cm





外側





【肩幅】 46cm





【脇下身幅】 57.5cm





【着丈】 59.5cm





【袖丈】 19cm





素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ワイズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 24ss

未使用

Ys

Yohji

Yamamoto

レイヤード

Tシャツ

2