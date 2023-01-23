『未使用級✨TATRAS VARENA ファー ダウンジャケット ネイビー 02【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 55分に出品され03月23日 15時 55分に終了予定です。即決価格は25,347円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】



タトラス TATRAS VARENA ヴァレナ ファー ダウンジャケット 異素材切り替え レディース ファー、フード取り外し可能 2way ネイビー

02 20aw



型番:LTKE20A4164





【サイズ】

表記 02 M



着丈48.5cm

肩幅35cm

身幅45cm

裾幅47cm

袖丈57cm



※素人寸法（平置き）のため多少の誤差はご了承ください。



【色.柄】

ネイビー



【素材】

ダウン



【商品状態ランク】

SAランク



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※当店独自のランクです。



【状態】

ほぼ使用感無く、未使用に近いです✨



【配送】

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入先】

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい



◯古物商取得済み

神奈川県公安委員会許可

第452660010706号



ご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^

よろしくお願いします！





管理番号:1103-1210-34100(3300) 30800



E465 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用級✨TATRAS



VARENA

ファー ダウンジャケット

ネイビー 02