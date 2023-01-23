『LOUIS VUITTON 黒 レザーバックパック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 28分に出品され03月12日 09時 28分に終了予定です。即決価格は96,120円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

LOUIS VUITTONは、世界的に有名なラグジュアリーブランドであり、その製品は高品質と洗練されたデザインで知られています。特にこのバックパックは、日常使いから特別な場面まで幅広く対応可能です。



■商品名 M33450 タイガ ノワール ディスカバリー バックパック

■状態:良好

■型番:M33450

■素材・色:タイガ・ノワール

■サイズ:約30×38×16cm(横×縦×マチ)、ショルダー約55～80cm

■付属品:-

■備考:No.TJ1119 全体的に使用感がございますが、使用頻度も少なく綺麗な状態を保てています。まだまだ十分にお使い頂けるます。

※内ポケット×3、外ポケット×1

■一言:A4サイズの入る大容量なバックパックで外ポケットと内ポケットが使いやすいです。

■※付属品について、表記または写真に掲載のないものは付属しておりません。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

黒

レザーバックパック