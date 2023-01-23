『THE NORTH FACE/ザ ノースフェイス パーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 59分に出品され03月20日 01時 59分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入して何度か着用しました。

現在このデザインは販売されていないです。



自宅にて保管していました。

裏起毛タイプのためこの時期にピッタリだと思います。

フード首元と左紐部分に目立たない程度の汚れがあります。(画像6〜8)

他にも見落としがあるかもしれないためあくまでusedである事をご理解の上購入のご検討をお願いいたします。



着丈:51cm(素人寸法になるため若干の誤差などあります。)



サイズ:S

カラー:グレー



#THE NORTH FACE

#ザ ノースフェイス

#パーカー

#裏起毛パーカー

#裏起毛 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ THE

NORTH

FACE/ザ

ノースフェイス

パーカー