『ゲゲゲの鬼太郎 カードウエハース 第1弾〜第4弾 未開封コンプリートセット②【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 15時 39分に出品され03月25日 15時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格13000円
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終了
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