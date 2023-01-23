『ゲゲゲの鬼太郎 カードウエハース 第1弾〜第4弾 未開封コンプリートセット②【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 15時 39分に出品され03月25日 15時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゲゲゲの鬼太郎 カードウエハース

第1弾〜第4弾 未開封コンプリートセット②

を出品いたします。



2018年から放送された、

第6期テレビシリーズの商品です。

購入後、暗所にて保管しておりました。

※画像のものが全てです。



いずれも未開封、未使用品ではございますが、

お菓子のおまけのため微細な傷や汚れ等ある場合がございます。



神経質な方は購入をお控えください。



NCNRでお願いいたします。



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種類···アニメ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>その他 商品の状態: 未使用に近い