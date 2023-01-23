『★新品 ポールスミス トートバッグ 黒 ブラック アーティスト ストライプ201【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 04時 49分に出品され04月28日 04時 49分に終了予定です。即決価格は14,800円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ポールスミスのトートバッグです。

・色はブラック・黒になります。

・サイズは縦26.5×横が上部で40cm・下部で31.5cm×11.5cmになります。素人の採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

・収納は中央にファスナー式収納と両サイドにオープン収納があり、中央のファスナー式収納の内側にポケット2・ファスナー式ポケット1あります。

・素材は牛革になります。

・未使用品ですが小傷・シワなどがある場合があります。あくまでも素人の検品のため見落としいる場合もあります。完璧な商品をお探しの方はご遠慮下さい。

・正規品の本物になります。

・らくらくメルカリ便で発送予定です。

・ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



#ポールスミス

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#バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポールスミス

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