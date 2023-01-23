『レッドウィング 875 RED WING【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 09時 24分に出品され04月03日 09時 24分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★プロフィールと本文をご覧いただきご了承いただけた方のみご購入ください。



●RED WING

● アイリッシュセッター モックトゥ 875

●size→26

●数年前に購入

●履く機会が少ない為、履いていただける方にお譲りします

●保管は通常の靴と同様シューズボックスで保管していました

●状態等は写真でご確認ください

●中古品になりますので細かい部分など気になる方はご購入はご遠慮ください

●箱ナシ



※採寸は多少の誤差が出る事がありますのでご了承下さい

※一通り検品していますが見落としがある可能性もございますのでご了承下さい

※気になる事がある場合は必ず購入前にコメント下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ レッドウィング 875







RED

WING