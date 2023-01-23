『ミノウラ ハイブリッドローラー FG220【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 21時 50分に出品され03月23日 21時 50分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミノウラハイブリッドローラーFG220

《動作確認済み》



メーカー希望小売価格：42,460円（税込）



2024年 6月に購入し、

梅雨の間、1ヶ月ほど使用しました。



室内でのみ使用しており、

専用バッグは未使用です。



本体は掃除し、可能な限り綺麗にしています。

特に目立った傷はなく、動作も問題ないですが、

この判断には個人差があるため、

「やや傷や汚れあり」と表記しています。



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#ミノウラハイブリッドローラーFG220 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミノウラ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ ミノウラ

ハイブリッドローラー

FG220