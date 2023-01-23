『◆レア◆デュルフィ窯 MILON オクトゴナルラヴィエ＃ムスティエ＃キュノワール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 24分に出品され03月22日 15時 24分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ ：最大部約29cmＸ12.5cmＸ高さ約5cm



フランス アンティーク 1900年代後期

南仏 DIEULEFIT デュルフィ窯

MILON ミロン

オクトゴナルラヴィエ（1枚）



デュルフィ窯の陶芸家ミロンさんの作陶になります。



こちらの舟形オクトゴナルのラヴィエはとても人気だとおもいます。

なかなか出てこないとおもいますので、おさがしのかたに…。



南仏らしいとろんとしたハチミツのような黄釉と、焦げ茶色のトリミングが可愛く、舟形のかたちが絵になってとても素敵◡̈*♡



ちょっとした前菜やデザートに、とても便利なラヴィエ。

カトラリーを入れてサーブしても素敵です。

テーブルコーディネイトのアクセントに。



時代のあたらしい南仏陶器なのでコンディションもよく、きれいなプレートです。



バックスタンプあり。







裏側フチに1カ所カケあり(画像9、角度変えて10～11)、上からは見えません。ラインはありません。古いものですので僅かなスレや小キズなどありますが、全体的に使用感のほとんど感じられない美しいコンディションです。貫入もほとんどなく、色づきやシミ等ありません。フチ回りもきれいです。製造時のものとして、素地の凸凹(画像12)や釉薬ムラなどあり。全体的に艶のあるアンティークプレートではよいコンディションです。



その他、製造工程での釉薬のたまりやフリモノ・黒点・ピンホール・小さな凹凸が見られる場合がございます。中古品・アンティークにご理解ある方にお願いいたします。







即購入OKです♫

申し訳ありませんがお取り置きは不可になります



お値下げは若干でよければ可能です。金額をご提示のうえ交渉願います。







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