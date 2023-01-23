『希少◆GUCCI 長財布 ラウンドファスナー ミケーレ キングスネーク ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 19時 55分に出品され03月18日 19時 55分に終了予定です。即決価格は10,440円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "商品番号：271117001104





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“希少”入手困難”

“純正品”正規品”真贋済”





【ブランド】

グッチ



【カラー】

ブラック レッド



【素材】

レザー



【サイズ】

縦10cm 横19cm マチ2cm

※平置き採寸。誤差はご了承下さい





【アイテム】

札入れ3、小銭入れ1、カードポケット12

GGスプリーム スネーク 蛇



【コンディション】

ランク：B

表部分に多少の角スレがありましたが、 きれいに補修を施しており、まだまだご使用可能です^^





S：未使用、未使用に近い極美品

A：使用しているが美品

B：使用感はあるが使用するのに問題のない程度

C：やや傷汚れのあるお品

D：状態の悪いもの





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“本体のみ”

“箱”保存袋”備品”

“撮影の為、使用しておりますので付属致しかねます。”



若干の細かなスレ、キズ、汚れがありますが、全体的に”美品”です。



ファスナー、ボタンの緩みがなく開閉良好です。



神経質な方は購入の方はご遠慮下さい。





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◆簡易梱包の発送となります。(＞人＜;)

“保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。”m(_ _)m



◆商品確認しておりますが、

“汚れ等の見落とし”はご容赦下さい。m(_ _)m

特に”状態に敏感な方”のご購入はお控え下さい。



◆商品のデザイン

“状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。



◆購入後の対応はしかねます。

“しっかりとユーズドをご理解した上でご購入をお願いします。



◆購入先

“ブランドリユース店

“日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

“質屋/古物市場"



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 希少◆GUCCI

長財布

ラウンドファスナー

ミケーレ

キングスネーク

ブラック