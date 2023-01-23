『アニアリaniaryウェイブレザーブリーフ16-01001中古カーキ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月19日 17時 08分に出品され05月19日 17時 08分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アニアリからお洒落なブリーフケースの出品です。

お安く出品しますので、この機会にぜひご検討ください。



ファスナーが底まで下がり切り、開いた内側からはササマチ登場。

中から荷物がこぼれ落ちることなく、大きな口からサクサク出し入れ可能。

時間短縮になること間違いなしです。



染色工程を経てから、しなやかな革にするためにオイルをしっかり浸透させます。

その後、波をイメージした型押しを施すことでしっかりとしたハリ感が備わった仕上がりに。

ポイントはワックスとアイロン工程によるツヤ出し加工で、海面に光があたる様を表現するべく波(型押し)の凹凸部で光沢の差を出しています。

今までのシリーズとはまた違った質感の、洗練されたスマートなレザーが誕生しました。



品番：16-01001

サイズ：W41.5cm × H29.5cm × D9cm

素材：Wave Leather(牛革)

色：カーキ

仕様：外側（ファスナーポケット）内側（オープンポケット、ファスナーポケット）

付属：キークロシェット

定価：53900円（税込）

状態：中古



状態良好ですが、あくまでも中古です。

紹介しきれない汚れやキズがあるかもしれませんのでご了承の上でご入札ください。



他のサイトにも出品を行っております関係でタイミングによってはお取引をキャンセルさせていただく場合がございます。



ペッレモルビダ、PELLE MORBIDA、Aniary、アニアリ、ビームス、シップス、コーチ、COACH、エディフィス、EDIFICE、サントーニ、シセイ、トフ&ロードストーン、TUMI、ディパーゼ、オロビアンコ、バーニーズニューヨーク、ガレリアント、フェリージ、felige、フランチェスコべニーニョなどがお好きな方に好適です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ アニアリaniaryウェイブレザーブリーフ16-01001中古カーキ