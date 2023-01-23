『Columbia コロンビア マウンテンパーカー アウトドアウェア ベージュ Ⅼ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 23時 54分に出品され04月20日 23時 54分に終了予定です。即決価格は9,593円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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「PACKABLE（パッカブル）」と書かれており「収納可能」または「コンパクトに折りたためる」機能を備えていることを意味します。この機能により、パーカーを小さくたたんでバッグや専用ポーチに収納しやすく、持ち運びが便利です。特にアウトドアウェアで人気の機能で、天候が変わりやすい山や旅行先などで重宝します。



【ブランド】Columbia コロンビア

【カテゴリ】マウンテンパーカー アウター

【ポイント】アウトドアウェア

【カラー】ベージュ

【素材】ナイロン

【状態】やや傷や汚れあり

【管理番号】#mo512

【サイズ】Ⅼ



古着ですので、下記の実寸を参考にして下さいませ。



肩幅︰52

身幅︰59

袖丈︰64

着丈︰72

※ラグラン袖の場合は袖丈は裄丈の数値です

※着丈は「背面の首の付け根中央（バックネックポイント）から裾までの長さ」です。リブや襟やフードは含みません。

※素人採寸の為、多少の誤差がありますがご了承ください。



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※当店で扱っている商品は全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。

古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。

※画像は実物に近い色合いになる様、心がけておりますが、

素人撮影につき太陽光、室内、角度により色味が多少異なるように

映る場合がございます。

※発送は土日、祝日を除… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Columbia

コロンビア マウンテンパーカー アウトドアウェア ベージュ Ⅼ