『snow peak エントリーIGT+マルチパーパストートバック スノーピーク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 15時 54分に出品され04月10日 15時 54分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スノーピークのエントリーIGTと収納ケースマルチパーパストートバックのセットになります。



エントリーIGT CK-080

ブランド：snow peak

天板素材：竹

天板収納方法：分解

アウトドアテーブル重量（kg）：6.5 kg

アウトドアテーブル高さ調節：調節不可

長辺天板サイズ（cm）：86.5 cm

短辺天板サイズ（cm）：44.0 cm

色：ベージュ系



【状態】

・テーブルの天板やフレームには使用に伴う傷やスレはありますがぱっと見で気になるような大きな傷などはありません。

油汚れはありますので予めご了承ください。

・収納ケースは運搬用に使用しておりましたのでスレ等ありますが、破れ等はなく問題なくご使用いただけます。



20回以上はキャンプや家でのバーベキュー等で使用しました。

【出品内容】

・テーブル：IGT CK-080

・バック：マルチパーパストートバック

・天板：1ユニット2枚、

ハーフユニット2枚



発送は元箱に送り状を貼り付けて匿名配送致します

24時間以内の発送を心がけております。



その他、#翼_全出品 にて出品しておりますので、是非閲覧をお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スノーピーク

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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