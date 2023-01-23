『iPad(第9/8/7世代)キーボード一体型ケース RUGGED COMBO3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 08時 52分に出品され04月06日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ロジクール

RUGGED COMBO3

第7,8,9世代用

キーボード一体型ケース

IK1054BB



対応デバイス

iPad（第7世代）

モデル: A2197, A2200, A2198

iPad（第8世代）

モデル: A2270, A2428, A2429, A2430

iPad（第9世代）

モデル: A2602, A2603, A2604, A2605

本体サイズ



高さ: 260mm

幅: 189mm

奥行き: 23.4mm

重量: 602g 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い