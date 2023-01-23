『iPad(第9/8/7世代)キーボード一体型ケース RUGGED COMBO3【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 08時 52分に出品され04月06日 08時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格7020円
602 入札履歴
終了
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