『【希少】virgo レザー中綿ジャケット 切り返し キルティング ブルゾン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 06分に出品され03月07日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド:virgo

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○種類 : レザー中綿ジャケット

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#まーぶるBRAND_ブルゾン



○状態 : 特に目立った傷や汚れなどない品物です。中古価格でお得に商品を購入したい方にオススメです！



○ポイント :

牛革cow skin

切返し 切り替し

ブルゾン

Ma-1



○素材: ナイロン ポリエステル レザー



○実寸 :



肩幅-41

身幅-46

着丈-62

袖丈-57



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管理番号 3190





レザー素材···牛革



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴァルゴ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】virgo

レザー中綿ジャケット

切り返し

キルティング

ブルゾン