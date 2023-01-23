『055) MacBook Pro 16インチ 2019 i9-16GB-1TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 01分に出品され03月03日 19時 01分に終了予定です。即決価格は37,638円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 055) Apple MacBook Pro 16インチ 2019 Core i9 2.3GHz/RAM 16GB/SSD1TB（141055）



外観は多少の擦れ・傷がございます品です。

パームレスト部に一部色褪せがございます。

キーボードは一部に多少のテカリがございます程度です。



初期化済みでOS：Mac OS 14 Sonoma をインストール済みです。

アクティベーションロック解除確認済みです。

動作は快調で、現状特に気になる点はございません。



動作確認のため下記の情報で初期化後に一度セットアップしております。



ユーザー名：USER

パスワード：1234



バッテリーは「正常」で充放電回数 379回、完全充電時の容量は7183mAhです。



＊バッテリーは撮影時の情報になります。お届けまでにステータスや回数・容量等が変更となる場合がございます。消耗部品につき保証対象外となりますので予めご了承願います。

＊液晶につきましては経年劣化による多少の色ムラ・照度ムラ等が有る場合がございます。



出品物は本体のみです。ACアダプターは別途ご用意ください。

USB TYPE-C接続です。



商品到着後3日間を初期不良期間として対応させて頂きます。

底面に一箇所セキュリティシールを貼っております。剥がした場合は保証対応出来ませんので、動作確認が済むまで剥がさないようにご注意ください。



■メーカー：Apple

■商品名：MacBook Pro

■モニター：Retina 16 インチ 3K（3072ｘ1920）

■OS：Mac OS 14.6.1 Sonoma

■CPU：Core i9 2.3GHz 8コア

■メモリ：16GB

■SSD：フラッシュストレージ 1TB

■グラフィック：AMD Radeon Pro 5500M 4GB/Intel UHD Graphics 630

■キーボード ： 日本語（JIS）配列 （バックライト付き）

■カラー：スペースグレイ



＊ご希望があれば下記のOfficeソフトをインストールして出荷させて頂きます。

LibreOffice（リブレオフィス）



Microsoft Office と互換性のあるオフィスソフトです。

Microsoft Word/Excel/Powerpoint/Accessファイルを互換使用可能です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル