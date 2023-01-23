『（ちゃんたろうさん専用）ローリーズファーム スタンドボアブルゾン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 15分に出品され03月21日 00時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ローリーズファームのスタンドボアブルゾンです。

お色はブラック。1番人気のお色味です。

ネット完売品になります。



1度短時間着用しました。

使用感、汚れ等はないですが、1度着用の中古品になりますので、神経質な方はご購入お控えください。



カラー···ブラック



肩幅···62cm

身幅···66cm

袖丈···51cm

着丈···67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ローリーズファーム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ （ちゃんたろうさん専用）ローリーズファーム

スタンドボアブルゾン