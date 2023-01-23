『1970s ドイツ製 FAVORIT モールスキン ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 21時 24分に出品され04月11日 21時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

・1970年代頃ドイツのワークブランド"FAVORIT"のジャケットです。

・肉厚なモールスキン素材で珍しいホワイトカラー。

・ボタンが表に見えない比翼式のデザイン。

・内タグの表記から、難燃性の素材を使用した鉄工所などでの作業着として作られた物かと思います。



【素材】

・表記なし（コットン100%のモールスキン素材）



【色】

・ホワイト



【状態】

・白色のため、薄汚れなどは多少ありますが、とくに目立つ汚れダメージはなく比較的良好かと思います。





【サイズ】

◼︎表記

・なし（実寸L程度）



◼︎実寸（平置きにて/単位 cm）

・肩幅:46

・身幅:60

・着丈:73

・袖丈:63







★迅速、丁寧な対応を心掛けますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。











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#kev1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1970s

ドイツ製

FAVORIT

モールスキン

ジャケット