『リーバイスLevis デニムジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 12分に出品され04月07日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態:良

10年ほど前に購入し、自宅で大切に保管していました。殆ど袖を通しておらず状態は良好です



当方、身長175cm 70-75kg の男性

標準体型で丁度良い感じでした



平置き（cm）



肩幅 45

身幅 47

着丈 69

袖丈 56



※素人採寸ですので誤差はご了承ください



40s/50s/60s/70s/80s/90s/00s/VINTAGE/ヴィンテージ/古着/71506xx/1st/70505/3rd/USA/バレンシア/2410/79 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイスLevis

デニムジャケット