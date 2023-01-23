『FAR EASTERN ENTHUSIAST トライアルマスタータイプジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 17時 23分に出品され03月15日 17時 23分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トライアルマスタータイプのジャケットです。

写真をご覧いただければ、分かりますが

なかなか凝ったつくりで、ボタン等のエイジング加工も素晴らしいです。

ベルスタッフ のトライアルマスターも所有しておりますが、こちらの方がつくりは良いです。

(個人の意見ですが)

付属のピンバッジ もあります。

左上ポケットにピンバッジ の後があります。





平置き実寸

肩幅 45 センチ

身幅 51センチ

着丈 70センチ

袖丈 60センチ

カラー···ブラック



素人採寸の為、誤差はご容赦ください。

状態はかなり良いと思いますが、あくまでused品ですのでご理解ください。



気になったら是非コメントをして下さい。

状態は画像にて御確認の上、納得されてから御購入お願い致します。NCNRでお願い致します。

即購入OKです。簡易包装にて発送致します。





#ベルスタッフ

#バウアー

#トライアルマスター

#Belstaff 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファーイースタンエンスージアスト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FAR

EASTERN

ENTHUSIAST

トライアルマスタータイプジャケット