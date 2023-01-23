『70s - 80s maverick USA製 古着 希少 ユニセックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 01時 13分に出品され03月28日 01時 13分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wranglerの兄弟ブランド、MARVERICKのヴィンテージデニムジャケット。

タグから70s-80s推測されます。





右腕後ろに少しシミあり(画像参照)

着用には問題ない、この年代としては十分なコンディションだと思います。



メーカー maverick マーベリック



made in USA





表記サイズ34





肩幅...40cm





身幅...46cm





袖丈...60cm





着丈...54cm



※素人採寸ご容赦くださいますと幸いです。





メンズ アメリカ製 レディース 古着 Gジャン レトロ デニム リーバイス 506 507 557 70505 、リー 101J 、ラングラー 11MJ 124MJ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マーベリック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

-

80s

maverick

USA製

古着 希少 ユニセックス