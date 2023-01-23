『Nike エアマックス アイラ 23㎝【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 02時 33分に出品され05月01日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度だけ履きましたが、サイズが合わなかったため、出品します。値下げ交渉可能です。



【素材】

合成皮革を使用しており、耐久性があり、日常使いにも最適です。



- ブランド: Nike

- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- スタイル: スポーツサンダル

- デザイン: クロスストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 23cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Nike



エアマックス アイラ 23㎝