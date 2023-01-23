『139✨Windows 11✨富士通ノートパソコン✨ i3✨ カメラ✨ブルーレイ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 16分に出品され04月12日 09時 16分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✨人気の富士通ノートパソコン✨

⭕快適Core i3＆4GB搭載

⭕大容量で画像や動画の保存も最適

⭕天面メタリックでオシャレ✨





初心者さんにピッタリ✨



すぐ使えるように設定済✨



電源ボタン押せば使えます。



WiFiパスワード入力ですぐインターネット





さらに、

✨安心のWindows11搭載！

✨純正ウイルス対策ソフト搭載！





動作確認済✨

起動ok

WiFi ok

カメラok

キーボードok

USBok

DVD(BD)再生ok



✨この1台で大抵の事は出来ます





❣️こんな方にオススメ❣️

✅パソコン練習がしたい

✅DVD鑑賞がしたい

✅オンライン〇〇に参加したい

✅ExcelやWordを使いたい







❣️便利アプリもインストール済❣️

◎Google Chrome

◎iTunes

◎LINE

◎zoomやSkype

◎DVD再生プレイヤー

◎ハガキ作成ソフト

◎YouTube

◎ウィルス対策ソフト

◎open officeなど





❇️Word、Excel、PowerPointが使える

Open Officeインストール済✨

Microsoft office onlineも無料で使えます✨



✨この1台であなたのやりたい事叶えます✨



【特徴】

富士通 FMVA45JW

Core i3 3110M

4GB

HDD:750GB

ブルーレイ(DVDSマルチ)

15.6インチ

Windows11



その他:テンキー、カメラ、Bluetooth

有線、無線LAN



おまけ:アダプター(保証対象外)

☆アダプターは繋いでご使用下さい



【状態】

ヒンジカバーに割れありますが使用には問題ありません。その分お安くしているので、気にならない方はお得です！







❣️更にこんな使い方も出来ます❣️

⭕スマホ管理

⭕インターネットで調べ物

⭕パソコンでNetflix鑑賞





他にもおすすめあります

#もみじのPC





早い者勝ち、即購入大歓迎✨







⭕全国送料無料！

⭕初期不良は必ず返品対応しますので

評価前にご連絡して下さいね(^^)

⭕ご購入前にプロフィールの一読をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ