『新品 ラルフローレン バケットハット ベージュ L/XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 22時 53分に出品され03月10日 22時 53分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレンのバケットハットです。



2023年に購入した商品で新品未使用のタグ付きです。



サイズはL/XLで、カラーはベージュです。



日本のラルフローレン合同会社が取扱する正規品となります。



シグネチャーのポロポニー刺しゅうが施されたチノ素材の定番バケットハット。



【原産国】Cambodia

【素材】本体：綿100% 装飾部分を除く



よろしくお願いいたします。



polo ralph lauren 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 新品

ラルフローレン

バケットハット

ベージュ

L/XL