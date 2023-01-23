『美品！ FENDI フェンディ 12pダイヤシェル セラミック レディース腕時計【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 14時 09分に出品され03月14日 14時 09分に終了予定です。即決価格は28,336円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入大歓迎です！全商品フォローしていただければ3%のお値下げ可能です。



【正規品/ genuine product 】です。



【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。



12個のダイヤがついたシェル文字盤のゴージャスな腕時計です。used品ですが大きな傷無く小傷のみで状態はいいです！



型番 6200L



ランク B

Ｓ 新品未使用

Ａ 未使用に近い、使用感なし

AB 未使用に近いが薄いスレ、小傷あり

Ｂ 目立つ傷汚れ無し

Ｃ 傷や汚れあり 使用感あり

Ｄ 未稼働 ジャンク品 全体的に状態が悪い



お客様が気持ちよく使っていただけるよう以下を実施しています。

1週間の稼働テスト、新品電池交換、磁気抜き、コンパウンド洗浄、超音波洗浄



時計詳細について

◾️ベルト:綺麗、純正

◾️ムーブメント: クォーツ・電池式

◾️素材:セラミック ステンレス

◾️文字盤色:ホワイト ホワイトシェル

◾ガラス：傷無し

◾️腕周り 現在14.6cm 付属のコマ足して最大16.4cm 小さくすることは可能です。サイズアップは1コマ有料で致します。またサイズダウンをする方は外したコマを同包して発送致します。

◾️サイズ 2.5cm (リューズ含まず)

◾️付属品 空箱、内箱、説明書、保証書



◆古物オークション等にて買い取った本物です。

他サイトでも出品しています。早く売れた方に売るので取引キャンセルすることがありますがご了承ください。

他にもたくさんの時計を出品しております！



F3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 美品！ FENDI

フェンディ 12pダイヤシェル セラミック レディース腕時計