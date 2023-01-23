『定番 新品 RIVE DROITE ウォッシャブル スウェットライクニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 26分に出品され03月25日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用ですが、⚠️タグ類（紙タグ、⚠️布のブランドタグ、⚠️布の洗濯タグと品質表示タグ）は付いておりませんので、ご了承の上ご購入くださいm(__)m



※画像２枚目は実物の写真になります。



ブランド：RIVE DROITE (リヴドロワ)

カラー：グレー

定価：¥14,300

サイズ：F



程よいサイズ感の秋冬定番ニット



●POINT

・程よいゆったりしたシルエット

・体のラインを拾いにくいサイズ感

・インしなくても着られる着丈でボトムも選ばない



●デザイン

程よいゆるさでどんなアイテムとも相性のいいデザインです。

長すぎない着丈はボトムを選ばず合わせやすいのもポイント

ネックラインも空きすぎないのでインナーにも困りません。



●おすすめコーディネート

ゆったりしたシルエットなのですっきりしたシルエットのボトムから、ウエストを少しインしてフレアスカートなどのボリュームのあるボトム合わせも素敵です。

スウェットなので女性らしい雰囲気のアイテムも甘くなりすぎずスタイリングできるのでお勧めです。



●素材

本体：綿 100％

リブ部分：ポリエステル 100％

・やわらかく肌触りのいい素材



洗濯方法：手洗い可

透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：あり

生地の厚さ：ふつう

光沢：なし



素材本体：綿 100％

リブ部分：ポリエステル 100％



サイズ 着丈 袖丈 肩幅 胸囲

F 61.5 77 - 116



商品は自宅での保管となりますので、店頭で買うような完璧なお品ではありません。そのため神経質な方は購入しないようにお願い致します。



コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リヴドロワ

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