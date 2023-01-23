『Leica ライカ D-LUX8 black D-LUX【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 33分に出品され04月17日 16時 33分に終了予定です。即決価格は128,700円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ライカ
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¥ 24570
落札価格128700円
924 入札履歴
終了
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