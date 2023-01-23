『新品☆ポルシェのスーツケース☆ ※やや難あり【2024年最新】 』はヤフオクでから05月16日 15時 17分に出品され05月16日 15時 17分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORSCHE/ポルシェ・軽量※TSAロック・スーツケース/キャリーケース/キャリーバッグ



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※※新品ですが検品中チャックが硬く、開けづらいことが判明したためやや難あり品として大幅値引き出品させていただきます！

新品故の特性のような気も致します。何度か開け閉めしているうちになじんで気にならなくかもしれません。



購入ご希望の方はご了承の上ご購入ください！



特にポルシェ乗りの方におすすめ！

スーツケースまでポルシェに統一されている方はなかなかお目にかかりません！一目置かれること間違いなし！



機内持ち込み可、2,3泊くらいの旅行や出張にちょうど良いSサイズです☆



PORSCHE/ポルシェ・軽量※TSAロック・スーツケース



【商品仕様】

サイズ（約）：55cm×38cm×22cm

カラー：画像参考

重量（約）：2.5kg

容量（約）：36L

耐荷重（約）：150kg

素材：PVC、PC混合樹脂、ポリカーボネート

TSAロック搭載

360°キャスター

多段調整可能

※TSAロック方式の商品には、鍵穴が付いていても鍵は付属しておりません。 （検査時に空港のTSA職員が専用の鍵で開錠するためのものです）

PORSCHE高級品となっておりなかなか手に入らないモデルです。



購入元:ファミールSHOPにて2024年7月に購入



#きゃのりーたの商品一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポルシェ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品☆ポルシェのスーツケース☆

※やや難あり