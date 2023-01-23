『Technics AZ40M2 ワイヤレスイヤフォン 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 56分に出品され03月15日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の5月に購入後,月2-3回使用。

耳に合わなかったので手放す事にしました。



【高品質なオーディオ体験】

TechnicsのAZ40M2は、優れた音質を提供するワイヤレスイヤフォンです。高音質なサウンドを実現し、音楽や通話をクリアに楽しむことができます。



【便利な充電ケース】

付属の充電ケースは、イヤフォンを安全に保管し、充電も可能です。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。



【付属品の充実】

充電ケーブルと取扱説明書が含まれており、すぐに使用を開始できます。初心者でも安心して使える設計です。



- ブランド: Technics

- モデル: AZ40M2

- 色: 黒

- 付属品: 充電ケーブル、取扱説明書

- ケースの状態: 良好

- ケースのロゴ: Technics



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし