『(本日限定価格) alpha ma-1 vest usa製 XXL アルファ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 21時 04分に出品され03月03日 21時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 94年前後にのみ生産されていたalphaのma-1ベストです。デッドで購入後一度のみ着用しました。



他ブランドの似たベストを買い着ることが無さそうな為、出品いたします。



サイズはXXLですが、着丈短めの身幅広めで使いやすいデザイン。

色はシルバーっぽいグレーです。



made in usa の当時物はかなり稀少かと思います。



肩幅43cm

身幅67(脇下部分)

着丈63



値下げ交渉などはコメントよりお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ (本日限定価格)

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