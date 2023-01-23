『希少 Patagonia パタゴニア ダスパーカ ゲッコーグリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 00時 30分に出品され03月17日 00時 30分に終了予定です。即決価格は34,000円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ: S

2002年製のゲッコーグリーンDAS Parka です。



購入して数シーズン使用しましたが着用回数少なく、その後は着用せずに保管しておりました。



* 素人採寸で中綿物なので誤差があると思いますが、下記の寸法を参考にして下さい。

肩幅··· 51cm

身幅···60cm

袖丈···61cm

着丈···70cm



両袖裾内側に黒ずみがある為、古着である事をご理解の上、確認出来ていない汚れや傷がある場合はご容赦頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

Patagonia

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ダスパーカ

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