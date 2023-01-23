『【未使用】BODY DRESSING Deluxeレザーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 02分に出品され03月03日 19時 02分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

ボディドレッシングデラックスの

レザーコートです。

カラーは、カーキ

サイズ9(M相当)

新品 未使用 タグ付き



#まくアウター

コーチ、モンクレールなども

出品中



●商品説明

ブランド BODY DRESSING Deluxe





ボディドレッシングデラックスの

レザーコートです

本革 羊革 シープスキン

リアルファー ムートン

ベルト付き 中綿



新品タグ付きです



【サイズ】

実寸平置き

着丈/肩幅/身幅/袖丈 (cm)

69 42 46 60



*素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。



【商品状態】



S … 未使用品

A … 使用感やダメージがほとんどない商品

B … 多少の使用感がある商品

C … 使用感や多少のダメージがある商品

D … 使用感や大きなダメージがある商品



こちらの商品は【S】です。



【補足】



☆発送

らくらくメルカリ便での匿名発送です。

24時間以内の発送を心がけております。

基本簡単包装になります。

※ 注意事項



・写真に関して光の加減で実物と異なる場合がございます。





レザー素材...本革



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ボディドレッシングデラックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【未使用】BODY

DRESSING

Deluxeレザーコート