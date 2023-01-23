『エルエルビーン☆LLBean ワンポイント ワッペン ブルゾン ジャケット XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 20分に出品され04月15日 09時 20分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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また、2点のまとめ買いで

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◆商品説明



大人気のLLBean

エルエルビーンの

ナイロンジャケット

マウンテンジャケット。

ワッペンあり

今年の冬一押しですね。

男女共に◎





◆ブランド

エルエルビーン

LLBean



◆カラー

ブルー

エメラルドグリーンに近いです。





◆サイズ

L表記ですがジャパンサイズXLくらい

下記を参考におねがいします。

↓↓↓





肩幅約56cm

身幅約65cm

着丈約67cm

袖丈約62cm



自分に合ったサイズ感を お調べの上

必ず採寸の【数値】を基準にお選びくださいませ。



※素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。



◆コンディション

目立った傷ヨゴレなし。





念のためですが、神経質な方はご遠慮くださいませ。



◆古着感をご理解頂ける方のみお願い致します。

写真の色合いは携帯機種等により見え方が少し

変わる場合がございます。





◆出品時に確認しておりますが、

細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。









no2758 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エルエルビーン☆LLBean ワンポイント ワッペン ブルゾン ジャケット XL