『HERMES エルメス フールトゥ MM トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 49分に出品され03月23日 04時 49分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES



トートバッグ





サイズ

幅 約42cm

高さ 約30cm

奥行き 約10cm

素材 キャンバス



カラー

ベージュ



中古品のため角にすれなどありますが年代に比して状態は良好です。

多少のスレ、汚れございますがまだまだ使って頂ける綺麗な状態だと思います。画像をご覧くださいm(_ _)m

画像追加画像などありましたらコメントよろしくお願い致します。







カラー···ベージュ



汚れ・破れなど···あり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HERMES

エルメス

フールトゥ

MM

トートバッグ