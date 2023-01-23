『prada プラダ コート トレンチコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 23分に出品され03月05日 14時 23分に終了予定です。即決価格は24,735円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 百貨店店舗にて購入

特に目立つ汚れはないですが、多少色味や、シルエットに使用感がございます。

ツヤ感がある素材、ポケットのトライアングルマークがポイントです！ゆったりとしたサイズ感なので、男性でも着ていただけます。



サイズ38

平置き

身幅69 着丈115 ベルト126



prada プラダ ナイロン コート トレンチコート

ジャケット アウター ジャンパー ダウン ダウンコート ワンピース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

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レディース

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プラダ コート トレンチコート