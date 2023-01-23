『COACH ショルダーバッグ グレーとネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 58分に出品され03月23日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

COACHのショルダーバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。スタイリッシュな外観は、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンに適しています。



【素材】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、手入れも簡単です。長時間の使用でも快適さを保つ設計です。



【サイズ】

約25cm x 18cm x 7cmのコンパクトなサイズで、必要なアイテムをしっかり収納できます。



- ブランド: COACH

- 色: グレーとネイビー

- 素材: 合成皮革

- スタイル: ショルダーバッグ

- サイズ: 約25cm x 18cm x 7cm

- 付属品: カード



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

ショルダーバッグ

グレーとネイビー