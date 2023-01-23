『未着用 ミズノ バスケ レディース ユニフォーム 上下セット 11番【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 19分に出品され04月04日 07時 19分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水通しのみで、着用していません。



経年で、生地の伸縮により

プリント部分に割れが見られます。

写真7,8枚目をご参照ください。



成人女性 Lサイズ



個人的なチーム名が入っていますので

モザイクで隠してあります。

〜Sといった、一般的なロゴです。



ミズノ製品なので、着心地は良いかと思います。



種類···セットアップ



袖···ノースリーブ



丈···ハーフ/五分



性別···レディース



チーム・団体···大学



バスパン

ハーフパンツ

練習着 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ミズノ