『【11月限定価格！】サンローラン Tシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 49分に出品され04月02日 01時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価55000円

サンローランのTシャツです。

二度着用しました。

服装の好みが変わったので出品します

※クリーニング済みです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【11月限定価格！】サンローラン Tシャツ