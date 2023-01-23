『23区 セミウーステッド モックネック ニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 23時 16分に出品され03月25日 23時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品番 KRWOCW0555

ブランド 23区

素材 ウール100%

サイズ 38



状態 画像のようにタグを切っていますが、試着のみ、ほぼ新品状態です



カラー···ブラック



素材···ウール



ネック···ハイネック/タートルネック



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 23区 セミウーステッド

モックネック

ニット