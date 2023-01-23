『極美品 MARC JACOBS ハンドバッグ レザー Jマーク ロゴ金具 黒 革【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 07分に出品され04月13日 01時 07分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在502件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

MARC JACOBS MARCJACOBS

マークジェイコブス

ショルダーバッグ ハンドバッグ

斜めがけ 肩掛け 手持ち 2way

シルバー金具 ゴールド金具 B5 シボ革

大容量 多様性 ファスナー キャリーオール

レディース メンズ ユニセックス 通勤

黒 ブラック



○サイズ

タテ（高さ）23cm

ヨコ（幅) 32cm

マチ (底) 14cm

ショルダー紐最長110cm(調節、取り外し不可)



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態

本体は目立った傷や汚れ等無く美品です！

まだまだ使用可能です！

ショルダー紐は布のため少し汚れがございます。

※あくまで古着ということをご理解の上

ご購入をお願い致します。



○詳細

MARC JACOBSの2wayバッグです。



某有名リサイルショップで購入したものなので

正規品と思われますご安心ください！



レザーバッグで光沢があり高級感に

満ち溢れており、ファッションのアクセントとなる

バックとしてはこれ以上にない商品です！



デザインをとっても

Jマーク・2way・レザー・キャリーオール

とMARC JACOBS人気のデザイン盛りだくさんの

アイテムとなっております！！



機能面でも

8枚目の写真のように500mlペットボトル、

B5ファイル、キーケース、財布も収納可能です！

化粧品類すべて収納可能です

普段使いにピッタリです



お色は1番人気のカラー、ブラックです！

シックで上品なカラーですし

コーディネートにも反映しやすいカラーです！



この機会にいかがでしょうか？？





○カラー

ブラック

黒



○素材

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

MARC

JACOBS

ハンドバッグ

レザー

Jマーク

ロゴ金具

黒

革