『Gucci グッチ パーカー ブラック M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 19分に出品され03月28日 17時 19分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 いま爆発的に流行ってるグッチのパーカーです！



6-8回使用程度です。とてもいい状態です。



1年前に神戸店購入し、確実に正規品です。





■ブランド

Gucci/グッチ



カラー:ブラック





サイズ:M

肩幅約:47cm 身幅約:56cm 着丈約:58cm 袖丈約:55cm





この状態でこの価格ではなかなか手に入らないかと思います(^^)



日頃がんばっている自分へのご褒美や、 大切な方への贈り物やプレゼントとしてもピッタリ◎



★即購入歓迎★送料無料★早い者勝ち！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Gucci

グッチ

パーカー

ブラック



M