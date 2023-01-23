『CHROME HEARTS ロンT スクロールラベル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 11分に出品され03月15日 02時 11分に終了予定です。即決価格は16,632円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クロムハーツ Tシャツ ロンT

スクロールラベル 袖ロゴ



クロムハーツ神戸にて購入しました

使用感はありますが大きな汚れもなくコットンの毛わだちもほとんどありませんのでまだまだ着用して頂けると思います。プリントの状態も良い方だと思います



これからの季節にぴったりだと思います。

Mサイズ

着丈 約68cm

身幅 約50cm

肩幅 約50cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CHROME

HEARTS

ロンT

スクロールラベル