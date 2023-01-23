『★超美品★エルメス ハンドバッグ ドォーヴィル PＭ キャンバス レッド 赤【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 49分に出品され03月04日 17時 49分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★基本的に私自身がこの中古品なら使ってもいいなと思える状態のもの、綺麗な中古品を出品しております



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※ブランド価値、相場、コンディション等を考慮した上で価格設定をしております



★超美品★HERMES

エルメス ハンドバッグ ドォーヴィルPＭ キャンバス レッド 赤 シルバー金具 レディース



◆古物許可証取得者向けの

古物市場オークションにて購入

◆真贋済み



既に廃盤になっており綺麗なコンディションの物は手に入りにくいバッグです

現在でも大変人気のあるエルメス ドーヴィルのトートバッグ

とても可愛いミニトートバッグです♥️



■ブランド：エルメス(HERMES)



■モデル： ドォーヴィルPＭ



■タイプ：ハンドバッグ トートバッグ



■素材：キャンバス



■カラー：レッド



■金具：シルバー金具



■性別：レディース



■付属品：無し 画像の箱はつきません



■コンディション：良い 超美品

目立つ傷や汚れなど無く大変綺麗なコンディションです

匂いなどもございません



■開閉：スナップ



■内ポケット：ファスナーポケット 1



■サイズ (高さ×幅×奥行)：約22cm×30cm×8cm



■ハンドルの長さ：約25cm





★お気軽にコメントをどうぞ



★すべて真贋鑑定済みですのでご安心ください



★環境に配慮するため、簡易包装、リサイクル段ボールを使用いたします



★商品状態の詳細は画像をご確認ください



★機器の性質上 実際の色と差がございます



★どうしても見落としのある場合がございますので完璧をお求めの方は購入をお控えください



★他のサイトでも同時出品中です。コメント中でも早い者勝ちとさせていただきます



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カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

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