『★超美品★エルメス ハンドバッグ ドォーヴィル PＭ キャンバス レッド 赤【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 49分に出品され03月04日 17時 49分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エルメス
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落札価格13000円
492 入札履歴
終了
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