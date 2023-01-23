『MISS HYSTERIC チビTシャツ 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 24分に出品され03月31日 21時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MISS HYSTERIC チビTシャツ



全国完売商品



カラー 黒

FREE size



一度着用しましたが、私にはサイズが小さかった為

出品いたします。



汚れや傷はございません。



【ユニークなデザイン】

このTシャツは、Hysteric Glamourの特徴的なグラフィックプリントが施されており、個性的なスタイルを演出します。



【快適な着心地】

長袖で、オフショルダーのデザインが特徴的で、カジュアルながらもおしゃれな印象を与えます。



【多用途】

普段使いはもちろん、特別な日にも合わせやすいアイテムです。



- 色: 黒

- デザイン: グラフィックプリント

- ブランド: Hysteric Glamour

- 袖の長さ: 長袖

- ネックライン: オフショルダー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MISS

HYSTERIC

チビTシャツ

黒