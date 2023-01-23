『Canada Goose ダウンジャケット ダークブルー カナダグース【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 06時 01分に出品され05月10日 06時 01分に終了予定です。即決価格は16,779円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年間着用しました。

使用感あります。

ご理解いただける方ご検討ください。



お尻まですっぽりカバーされるので

保温力抜群です。







【高品質なダウンジャケット】

Canada Gooseのダウンジャケットは、厳しい寒さから身を守るために設計されています。高品質のダウンが使用されており、優れた保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

ダークブルーの色合いとファー付きのフードが特徴で、カジュアルなスタイルにもフォーマルなスタイルにも合わせやすいデザインです。



【実用的な機能】

前面に2つのポケットがあり、収納力も抜群です。寒い季節に最適な一着です。



- ブランド: Canada Goose

- 色: ダークブルー

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- ポケット: 前面に2つのポケット

- エンブレム: アークティックプログラムのエンブレム



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

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ダークブルー カナダグース