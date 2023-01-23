『YEONJUN GGUM Weverse JP トレカセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 08時 36分に出品され03月29日 08時 36分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2セットでの出品ですが片方はキーホルダー無しです。キーホルダーを取り出す為片方は開封済みとなります。トレカは２つとも未開封です。



2枚目の写真は開封した状態が分かる裏面です。

キーホルダーを取り出したのみなので中身には触っておりません。



以上、ご了承いただける方のみご検討いただけますと幸いです。



梱包の際には届いた状態同様重ねて梱包いたします。



Weverse JP

ホログラムトレカ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用

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