『美品★希少アパルトモンSITAPARANTICA BAMBOO BAG レッド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 01時 30分に出品され04月01日 01時 30分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アパルトモン別注

SITA PARANTICA

シータパランティカバンブーバッグです。

ラインはレッドになります。

1度短時間着用しましたが美品です。

大変人気でとても希少なお品でした。



バンブーとキャンバスベルトの2WAY仕様なところも嬉しいポイントです。



軽くて柔らかい素材で、斜めがけもできます。

中にはオープンポケットがあり、バッグ開閉部にはマグネットが付いていて、実用性もバッチリです。



サイズ

縦約37cm、横約35cm、マチ約9cm



#アパルトモンドゥージーエムクラス

#SITA PARANTICA

#シータパランティカ

#バンブーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アパルトモンドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品★希少アパルトモンSITAPARANTICA

BAMBOO

BAG



レッド