『YUHAN WANG パープルフロックグローブ サイズUNI ¥43000【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 08分に出品され04月24日 05時 08分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの特徴】

YUHAN WANGは、独自のデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このパープルフロックグローブは、ファッション性と機能性を兼ね備えています。



【デザインと素材】

柔らかいフロック素材を使用しており、肌触りが良く、着用感も快適です。パープルの色合いが特徴的で、コーディネートに華やかさを加えます。



【サイズとフィット感】

「one size」タグが付いており、幅広い手のサイズにフィットします。スタイリッシュなデザインで、様々なシーンで活躍するアイテムです。



- ブランド: YUHAN WANG

- 商品名: パープルフロックグローブ

- サイズ: UNI

- 色: パープル

- タグ: one size



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ YUHAN

WANG

パープルフロックグローブ

サイズUNI

¥43000